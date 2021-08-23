Дело возбудили после ДТП с пятью погибшими в Саратовской области

Уголовное дело возбуждено по факту крупного ДТП в Вольском районе Саратовской области. В аварии погибли пять человек. Статья — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное СУ СКР пишет, что ДТП произошло 20 августа на 155-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» столкнулся с «КамАЗом».

После удара легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo, перевозившим горячий асфальт. В результате погибли пять человек из легковушки, среди которых двое несовершеннолетних.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося.

Выжившая трехлетняя девочка находится в реанимации. Врачи ждут, когда ее состояние стабилизируется, чтобы бортом санавиации отправить в Екатеринбург.