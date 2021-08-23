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В России школьные выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей

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Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей. Об этом заявил в понедельник, 23 августа, глава Минтруда России Антон Котяков.

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«По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тыс. рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 070 000 детей школьного возраста. То есть средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи», — сказал Котяков журналистам.

Он подчеркнул, что все заявления на выплату обрабатывают в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается.

Выплачивать единовременную выплату родителям школьников к началу учебного года Пенсионный фонд России (ПФР) начал со 2 августа.

Заявление на ее получение можно направить до 1 ноября текущего года. Средства положены семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Ранее, 28 июля, Котяков информировал, что средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, они составляют 204 млрд рублей.

Выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника поручил в августе президент России Владимир Путин. Российский лидер уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.

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