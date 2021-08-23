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Тарасова прокомментировала решение Баюл отказаться от украинского гражданства

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала в понедельник, 23 августа, отказ олимпийской чемпионки в одиночном катании Оксаны Баюл от гражданства Украины.

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«Это дело каждого человека. Баюл — взрослый человек, и она делает то, что хочет», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Накануне Баюл заявила, что отказалась от гражданства Украины, передает RT. Она отметила, что очень взволнована этим решением. Спортсменка подчеркнула, что конституция Украины разрешает только одно гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин приобретает гражданство другого государства, то по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в понедельник спортсменка опубликовала пост, в котором намекнула, почему решила отказаться от гражданства страны. По словам Баюл, она «родилась русской, но намерена умереть американкой».

Причины отказа от украинского гражданства объясняет и один из предыдущих постов фигуристки, в котором она написала, что ее не пригласили на празднование 30-летия независимости Украины.

Баюл является первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она завоевала золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Спортсменка уже много лет живет в США.

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