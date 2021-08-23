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Путин осмотрел учебно-методический центр «Авангард»

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Президент РФ Владимир Путин 23 авугста в ходе посещения международного военно-технического форума «Армия-2021» в подмосковной Кубинке осмотрел первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Глава государства пообщался с его воспитанниками.

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Администрация учреждения показала российскому лидеру административно-учебный корпус, симулятор прыжка с парашютом и тренажеры вождения тяжелой техники. После этого Путину представили мультимедийный интерактивный тир и комнату тактической и пневматической стрельбы.

Также глава государства посетил жилой корпус «Высота», осмотрел комнаты курсантов, комнату отдыха и спортивную площадку. Он спросил курсантов, нравится ли им в центре. Они ответили, что свободного времени почти нет, а в «Авангарде» им очень нравится.

На вопрос, не мешают ли обучению девочки, ребята хором ответили: «Никак нет». Путин поинтересовался, не обижают ли парни и девушки друг друга, и снова получил отрицательный ответ.

«Правильно. Должны быть одна команда, и только командными усилиями будем добиваться максимального результата. И у вас точно всё будет получаться. И по военным дисциплинам, и по гражданским, а значит — и в жизни всё получится», — подытожил президент.

Ранее в этот день Путин дал старт строительству боевых кораблей для Военно-морского флота страны, в том числе в Северодвинске на «Севмаше», в Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» и в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе. Сильной суверенной России нужен мощный и сбалансированный морской флот, отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что стране есть что предложить союзникам и партнерам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Как отметил президент России, многие образцы российского вооружения не имеют альтернатив в мире.

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