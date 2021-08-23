Южный вестибюль станции «Кутузовская» МЦК планируют открыть в сентябре

Открытие южного вестибюля станции «Кутузовская» МЦК планируется уже в сентябре. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава дептранса Максим Ликсутов.

В вестибюле завершаются начатые в мае работы по установке эскалатора, напомнил он.

По словам Ликсутова, работы проводятся в рамках комплексной программы развития транспортной инфраструктуры в столице. Мероприятия находятся на особом контроле у мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мы создаем новую мобильную реальность, которая также влияет на повышение качества жизни горожан», — отметил вице-мэр.

Как уточнил Ликсутов, одним из первых проектов нового транспортного каркаса стало Московское центральное кольцо (МЦК), которое функционирует в столице уже почти пять лет. Заместитель градоначальника заверил, что работы по совершенствованию работы МЦК продолжаются как на глобальном, так и на точечном уровне.

«К примеру, когда мы запустили МЦК, на «Кутузовской» был только один вестибюль — южный. Станция стала популярной, поэтому в 2017 году для удобства пассажиров открыли дополнительный — северный. Но и на этом не остановились. Сегодня в южном вестибюле по просьбе пассажиров устанавливаем эскалатор», — указал Ликсутов.

Согласно данным столичного дептранса, в день станцией «Кутузовская» пользуются около 33 тыс. пассажиров. На станции осуществляется пересадка на одноименную станцию Филевской линии метро и на наземный транспорт.

Также Ликсутов отметил, что до конца года планируется открытие вестибюля на станции «ЗИЛ» МЦК.

В Москве работают 66 перехватывающих парковок возле станций метро, МЦК и МЦД. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, парковка будет бесплатной.

Получить информацию, связанную с платным парковочным пространством, можно в едином контакт-центре «Московский транспорт» по номеру: 8 (495) 539-5454 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).