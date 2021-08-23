Школьную форму начали выдавать детям в городе Бологое

В Бологовском районе Тверской области детям из многодетных семей выдают школьную форму. Получить комплекты можно в двух школах — № 11 и № 12.

На район выделили 258 комплектов школьной формы. Позже списки учеников, которые имеют право на бесплатную одежду, скорректируют.

Как пишут «Тверские ведомости», подобную меру поддержки жителей Тверской области, имеющих трех и более детей, ввели в 2020 году. Тогда бесплатно «одели» порядка 11,8 тыс. учеников. В этом году формой планируется обеспечить 12,1 тыс. детей. Все предметы одежды шьют местные предприятия.

Ранее эксперты рассказали, как снизить расходы на сборы первоклассника в школу. В частности, они предложили приобретать один, максимум два комплекта классической формы и сочетать их с различными элементами одежды из базового гардероба ребенка. Тот же совет можно применить и в отношении обуви.