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Патрушев провел телефонный разговор с помощником Байдена по нацбезопасности

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник, 23 августа, провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

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Стороны в ходе беседы обсудили вопросы сотрудничества России и США в сфере безопасности. Отдельное внимание, как уточняется, было уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности.

«Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли участие в саммите по ситуации в Афганистане. Секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что обещания руководства движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) о содействии формированию коалиционного правительства в стране пока не перешли в стадию реализации, это вызывает озабоченность.

21 августа президент России Владимир Путин отметил, что вопросы безопасности имеют особое значение в свете событий с захватом в Афганистане власти талибами. Днем ранее российский лидер по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «Талибан» контролирует почти весь Афганистан и нужно исходить из этих реалий.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики сообщили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

23 августа стало известно, что талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления, а также взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

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