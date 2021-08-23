Велодорожку на улице Ямской построят в Тюмени

Осенью в Тюмени появится новая велодорожка. Объявлен конкурс для выбора фирмы, которая построит объект до 15 октября за 2,7 млн рублей.

Велодорожка появится на улице Ямской в районе остановки «Лесхоз». Подрядчик должен обустроить разметку, бордюры, металлические ограждения. Об этом информирует портал «Наш город».

Как сообщалось в июле, на Тобольском тракте в Тюмени продолжается строительство широких тротуаров и велодорожек. Они должны войти в единую сеть и объединить несколько точек на городской карте. На сегодняшний день протяженность велосипедной сети в Тюмени достигает 66 км.