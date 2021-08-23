Песков переадресовал в Минкульт вопрос об увольнениях из Театра Ермоловой

Песков переадресовал в Минкульт вопрос об увольнениях из Театра Ермоловой

2021-08-23 16:56:16

2021-08-23 16:56:16

2021-08-23 16:56:16

2021-08-23 16:56:16

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru