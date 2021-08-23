В июле газета «Известия» стала лидером в рейтинге цитируемости СМИ «Медиалогии»

По версии «Медиалогии», газета «Известия» в июле возглавила рейтинг цитируемости СМИ.

Газета «Известия» заняла лидирующую первую строчку рейтинга среди федеральных газет. В июле индекс цитируемости издания составил 2 606,85. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2 448,60) и «Российская газета» (ИЦ: 998,61). Самыми цитируемыми в материалах «Известий» стали темы правил отстранения от работы сотрудников в ряде сфер, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции, а также повышение страховых взносов с высоких зарплат.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.