Более 20 детей отравились в лагере под Петербургом

В лагере «Связист» в Приозерском районе Ленинградской области произошло массовое отравление детей. Родители сообщили о случившемся в Роспотребнадзор.

По словам мамы одного из детей, которые приводит телеканал «78», в лагерь поехали 90 детей в возрасте от 10 до 14 лет. Спустя две недели после отъезда у 22 подростков появились признаки сильного отравления — высокая температура, рвота и тошнота.

Было принято решение распустить детей по домам, несмотря на то что они должны были находиться там еще неделю. При этом родители никакой компенсации не получили.

В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили поступление жалобы от пострадавших. Там сказали, что выясняют обстоятельства случившегося.

29 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела после вспышки острой кишечной инфекции в детском саду во Фрунзенском районе Петербурга. В учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил.