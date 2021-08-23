В августе состоится первый этап чемпионата России в классе аквабайк

С 26 по 30 августа в Тверской области в акватории Верхней Волги пройдут первый этап чемпионата России в классе аквабайк и новых дисциплинах водно-моторного спорта — гидрофлайт и мотосерф — и Всероссийские соревнования среди детей в классах аквабайк-фристайл и аквабайк-скидивижн GP3, а также соревнования в детском гидрофлайте на Кубок ФВМСР. Чемпионат состоится в акватории Верхней Волги, на базе event-отеля «Конаково Ривер Клаб».

Организатор — Федерация водно-моторного спорта России (ФВМСР).

Тверская область много лет подряд принимает главные соревнования водно-моторного спорта, правительство региона оказывает мероприятиям всестороннюю поддержку. Инфраструктура event-отеля «Конаково Ривер Клаб» и ширина акватории Волги, достигающая полутора километров, позволяют проводить здесь соревнования самого высокого уровня.

«Чемпионат России по водно-моторному спорту, в котором участвуют спортсмены с мировыми именами, привлекает большое количество зрителей. Наш регион, в котором находится огромное количество рек и озер и который имеет самую современную и комфортную дорожно-транспортную инфраструктуру, удобную для приезда спортсменов со всей страны, имеет полное право претендовать на статус одного из самых современных центров развития водно-моторного спорта», — считает губернатор Игорь Руденя.

С каждым годом титульные соревнования в новых дисциплинах водно-моторного спорта собирают всё больше участников. В этом году организаторы ожидают 150 спортсменов из 15 регионов страны. На соревнованиях будет разыграно 30 комплектов медалей и кубков.

В аквабайке соревнования состоятся в трех дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл

(демонстрация трюков). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout — сидячий водный мотоцикл и Skidivision — водный мотоцикл без сиденья, спортсмен находится в положении стоя. Наиболее упорная борьба ожидается в классе Skidivision, где примет участие наибольшее число атлетов. Главные фавориты на сегодняшний день — Эдуард Саркисян, Родион Яшков. Во фристайле главные фавориты — обладатель бронзовой награды чемпионата мира и многократный чемпион России Сергей Чемезов и его партнер по команде Федерации водно-моторного спорта Москвы, многократный чемпион России Арсений Матанцев. Другие российские фристайлисты также демонстрируют высокий уровень мастерства, поэтому интрига в классе сохраняется.

Официальные соревнования по гидрофлайту и мотосерфу в России проводятся второй год. Напомним, в прошлом году Россия стала первой в мире среди 58 стран — членов Международного водно-моторного союза (UIM), кто провел официальный национальный чемпионат в гидрофлайте.

В классе гидрофлайт в соревнованиях планируют принять участие 20 спортсменов, вдвое больше, чем в прошлом премьерном году. Фавориты в этом классе много лет успешно выступают на соревнованиях международного класса, занимая призовые места. Это чемпион страны прошлого года Антон Попов, Андрей Смирнов, Александр Барс.

Мотосерф — это моторизированная доска для серфинга с водометным приводом. Соревнования в этом классе пройдут в дисциплине «кольцевые гонки».

Во Всероссийских детских соревнованиях по аквабайку призовые места разыграют среди юных гонщиков трех возрастных групп: 8–9 лет, 10–12 лет и 13–14 лет в двух классах: фристайл и скидивижн кольцевые гонки.

«Официальные детские соревнования мы проводим второй год. Наша задача — сделать их регулярными. Такие шаги добавляют ценности нашему спорту, мотивируют юное поколение вести здоровый образ жизни и расти в здоровой среде. Кроме того, как показывает практика, часто именно спортсмены, занимающиеся водно-моторным спортом с ранних лет, показывают выдающиеся результаты уже во взрослых соревнованиях. Отдельный зачет в аквабайке мы также проведем среди женщин — стереотип, что это мужской вид спорта, давно позади», — комментирует Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России.

«Отдельное направление, которому мы уделяем особое внимание, — это развитие водно-моторного спорта в регионах. В этом году к федерации присоединился еще один регион — Ханты-Мансийский АО, где ключевой дисциплиной является гидрофлайт. По сравнению с установочными соревнованиями число участников в гидрофлайте выросло вдвое за счет представителей из разных точек на карте России. В задачи федерации также входит не только развитие профессионального спорта, но и его популяризация среди массовой аудитории. Зрелищность нашего спорта является хорошим драйвером для развития туризма по всей стране», — комментирует Андрей Краснов, первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России.

Изначально проведение первого этапа чемпионата России было запланировано на июль, однако даты мероприятия были перенесены на конец августа в связи с ковидными ограничениями. Финал чемпионата России в новейших дисциплинах пройдет с 9 по 12 сентября в Москве на Гребном канале.

Соревнования пройдут с учетом всех требований Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ в условиях текущей эпидемиологической обстановки.