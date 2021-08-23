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Зеленский оценил эффективность блокады Крыма и Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский не считает введение водной блокады Крыма и экономической блокады Донбасса неэффективными мерами по возвращения этих территорий под контроль Киева. Таким образом глава государства ответил на вопрос журналиста портала Vesti.ua в ходе проведения саммита «Крымской платформы».

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По мнению украинского лидера, подобные шаги не поспособствуют «деоккупации» Крыма и Донбасса.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, Киев прекратил экономические отношения с Донбассом.

Ранее в этот день Зеленский пригласил Россию к участию в саммите «Крымская платформа» для совместной выработки «путей деоккупации Крыма».

Кроме того, украинский лидер заявил, что обратный отсчет времени до «освобождения» Крыма уже начался.

Форум «Крымская платформа» проходит в Киеве 23 августа, он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимают представители 44 стран и международных организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, единственным результатом саммита стал «выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». Обсуждение возвращения полуострова в состав Украины он счел глупым и безнадежным занятием. Кроме того, глава региона указал на то, что украинские власти продолжают демонстративно игнорировать мнение крымчан, продвигая миф об «аннексии» и «оккупации».

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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