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Повышение уровня воды прогнозируют на двух реках Иркутской области

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Синоптики прогнозируют подъем уровня воды выше критических отметок в реках Иркут и Китой в Иркутской области. В пониженных участках поймы ожидается затопление.

Колебания уровня воды отмечаются в связи с сильными осадками. По данным синоптиков, сильные и очень сильные дожди возможны в горах южных районов, местами порывы ветра достигают 15–18 м/с. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

На реке Иркут в районе села Баклаши ожидается повышение уровня воды до 430–470 см при критической отметке 480 см. В районе Иркутска вода поднимется до отметок 290–340 см при критической отметке 320 см.

На реке Китой критические отметки могут быть превышены в районе поселка Раздолье и Китой.

Органы управления, а также оперативные группы пожарно-спасательных подразделений приведены в готовность и готовы к экстренным действиям.

В связи с изобильными осадками подъем воды спрогнозировали на малых реках Амурской области.

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