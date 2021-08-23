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В Москве задержали соучредителя клиники по делу о продаже детей

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Одного из учредителей стоматологической клиники «Медэко», Сергея Мазура, задержали по делу о продаже детей от суррогатных матерей. Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <...> был задержан Мазур Сергей Иванович, которому следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «г» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля несовершеннолетними детьми»)», — говорится в сообщении.

После проведения следственных действий следователи обратились в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы уточнили, что следствие просит арестовать Мазура до 20 октября.

По версии следствия, руководитель сети клиник является организатором схемы продажи детей от суррогатных матерей.

Мазура задержали по уголовному делу в отношении гражданина Китая Лю Цзюна, которого в июне подозревали в покупке ребенка, рожденного от суррогатной матери.

Ребенок Цзюня — один из детей, найденных в середине июня прошлого года в квартире на Аргуновской улице в Москве. Тогда там обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев вместе с ухаживавшими за ними двумя нянями-китаянками.

СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. По информации правоохранителей, суррогатные матери выносили младенцев в том числе для граждан Китая, пишет «Газета.ru». В связи с ограничениями из-за коронавируса вывезти младенцев за границу сразу не удалось. В московской квартире также обнаружили документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

Под арест были отправлены несколько врачей-акушеров и сотрудников компании, предоставляющей в столице услуги экстракорпорального оплодотворения. Среди арестованных есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству, передает телеканал РЕН ТВ.

Основной фигурант дела Константин Свитнев объявлен в международный розыск и арестован заочно, также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей, гражданка Украины Ирина Когут.

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