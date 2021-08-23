Дело возбудили из-за истязания ребенка в центре для сирот в Петербурге

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратурой одного из петербургских центров для сирот. Выяснялось, что там истязали ребенка.

Проверку проводила прокуратура Колпинского района. Специалисты установили, что в период с февраля по май сотрудник учреждения «Центр содействия семейному воспитанию № 9» под видом воспитательного процесса истязал одного из подопечных. В частности, ребенку-сироте не раз наносили побои.

В следственные органы направили материалы проверки, по результатам их рассмотрения было принято решение о возбуждении уголовного дела. Ход расследования контролирует прокуратура, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в Петербурге аппарат детского омбудсмена и бюро медико-социальной экспертизы провели мониторинг детских домов-интернатов. Эксперты, в частности, выясняли, обеспечивается ли санитарно-эпидемиологическое благополучие, какова транспортная доступность лечебных учреждений и иных объектов социальной инфраструктуры для детей.