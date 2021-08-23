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Шесть новых домов построят в Уссурийске для расселения аварийного жилья

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В разных районах Уссурийска в течение года построят шесть многоквартирных домов для расселения аварийного жилья. Всего в эксплуатацию введут около 700 квартир.

Две девятиэтажки по 100 квартир появятся на улице Александра Зеленского. Стоимость контракта составила 537 млн рублей, сообщает ИА UssurMedia. Еще один дом на 99 квартир будет построен на улице Плантационной, вблизи от железнодорожного вокзала. Контракт со специализированным застройщиком заключен на 334 млн рублей.

На улице Полушкина планируется строительство пятиэтажного дома на 60 квартир.

С одним из подрядчиков заключено сразу два контракта. За 508 млн рублей застройщик возведет девятиэтажный дом возле заправки на мосту на Пушкина. За 506 млн рублей будет построен девятиэтажный дом на Мельничной улице.

По условиям контрактов, все дома должны быть сданы в эксплуатацию в течение 382 дней.

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