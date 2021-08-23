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Новое здание построят для автовокзала в Биробиджане

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Власти Еврейской автономной области сообщили о создании государственного унитарного предприятия «Автовокзал г. Биробиджан». Департамент автомобильных дорог и транспорта региона рассчитывает финансовую модель, по которой будет работать предприятие.

По словам начальника департамента Евгения Турбина, нынешнее здание автовокзала длительное время находится в собственности индивидуального предпринимателя. Строению требуется реконструкция в связи с невозможностью обеспечения комфортных условий для пассажиров и транспортной безопасности. При этом предприниматель принял решение больше не работать в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Здание автовокзала имеет площадь 300 кв. м. Ранее один из предпринимателей высказал идею построить торгово-развлекательный комплекс и выделить в нем помещения для автовокзала площадью 400 кв. м. При этом территорию автовокзала бизнесмен хочет отдать в аренду, чтобы перевозками занималось государственное предприятие. Начало строительства запланировано на 2022 год.

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