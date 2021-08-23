В «Опоре России» оценили перспективность микробизнеса для кредитования банками

Селлеры — предприниматели, реализующие продукцию через маркетплейсы, — это перспективные клиенты для банков, но при этом пока в кредитных предложениях будет превалировать индивидуальный подход, ведь продавцы таких торговых площадок сильно отличаются друг от друга как по оборотам, так и по перспективам устойчивости бизнес-модели. Об этом заявил «Известиям» Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», комментируя сообщения банков о появлении на рынке кредитования микробизнеса этой категории клиентов 23 августа.

Ранее в этот же день в банках заявили, что в сегменте микробизнеса появилась новая категория клиентов — селлеры, продающие товары через маркетплейсы и нуждающиеся в кредитовании. Объем рынка заимствований подобных клиентов оценивается примерно в 10 млрд рублей и будет расти. Отмечалось, что крупным банкам невыгодно предоставлять таким клиентам расчетно-кассовое обслуживание, так как большая доля выходящих на маркетплейсы — новички, работающие менее шести месяцев, и они вряд ли будут сверхприбыльными.

Сигал считает, что параметров оценки селлера может быть множество, и выводы о перспективности такой категории банковских клиентов будут разноплановыми. С одной стороны, выручка новых продавцов на меркетплейсах стабильно растет вместе с развитием всего онлайн-сегмента. Например, по итогам 2020 года на маркетплейс eBay выручка новых селлеров из России выросла на 68% по сравнению с 2019-м, а общее число товарных объявлений россиян достигло 1,9 млн.

Если говорить о региональных лидерах по количеству новых продавцов за год существования программы, помимо Московской и Ленинградской областей, в топ-3 вошли Республика Башкортостан — больше 2,2 тыс. новых селлеров, Краснодарский край — больше 880 и Челябинская область — больше 780, рассказал эксперт.

По его словам, сами селлеры отмечают, что маркетплейсы стали наиболее быстрорастущим каналом онлайн-продаж: 89% бизнесменов увеличили свой оборот на маркетплейсах, тогда как через собственный интернет-магазин продажи росли только у 55% компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом селлеры считают, что вложения в развитие канала сопоставимы с традиционной формой торговли, хотя сроки окупаемости могут быть значительно меньше из-за роста оборотов.

«Получается, что проводить оценку кредитоспособности и платежеспособности отдельного селлера можно на тех же принципах, что и обычного магазина: учитывать инвестиционные затраты (вход на площадку, затраты на рекламу, поиск клиентуры), считать текущие затраты (логистика, поддержание товарных запасов) и, соответственно, получать данные по выручке, прибыли и так далее. И на этой информации строить стратегию по выделению займа», — сообщил первый вице-президент бизнес-объединения.

При этом, по его словам, стоит учесть, что для микробизнеса выход на маркетплейс далеко не всегда может быть успешным — порядка 30% селлеров будут уходить с площадки до истечения шести месяцев работы. Как в случае с любым небольшим бизнесом, здесь стоит оценивать каждого конкретного предпринимателя очень внимательно.

В микробизнесе платежеспособность очень сильно зависит от постоянства спроса, уровня наценки и других самых простых экономических показателей. Нельзя сказать, что новички в онлайн-продажах будут отличаться хорошей платежеспособностью — не зря банки пока с осторожностью смотрят на этот сегмент клиентов, заключил специалист.