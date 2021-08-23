Избу-музей открыли в Печоре
В Печоре 22 августа в городском объединении «Досуг» открыли кабинет-музей в виде импровизированной устьцилемской избы. Помещение отремонтировали и оборудовали в рамках народного проекта «Связь поколений».
Реализовать проект получилось благодаря финансовой поддержке республиканского министерства культуры, туризма и архивного дела, городской администрации и помощи местных жителей.
На эти деньги отремонтировали кабинет, купили мебель, инвентарь, телевизор, комплект штор, обустроили импровизированную избу.
Участие в реализации проекта принимает руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Устьцилемские напевы» и детского фольклорного коллектива «Родники».
Цель проекта — сохранение исторической преемственности поколений через воспроизведение устьцилемской избы, которая наглядно демонстрирует традиционный быт населения Русского Севера, пишет ИА «Комиinform».