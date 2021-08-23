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Избу-музей открыли в Печоре

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В Печоре 22 августа в городском объединении «Досуг» открыли кабинет-музей в виде импровизированной устьцилемской избы. Помещение отремонтировали и оборудовали в рамках народного проекта «Связь поколений».

Реализовать проект получилось благодаря финансовой поддержке республиканского министерства культуры, туризма и архивного дела, городской администрации и помощи местных жителей.

На эти деньги отремонтировали кабинет, купили мебель, инвентарь, телевизор, комплект штор, обустроили импровизированную избу.

Участие в реализации проекта принимает руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Устьцилемские напевы» и детского фольклорного коллектива «Родники».

Цель проекта — сохранение исторической преемственности поколений через воспроизведение устьцилемской избы, которая наглядно демонстрирует традиционный быт населения Русского Севера, пишет ИА «Комиinform».

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