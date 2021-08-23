Высокую пожароопасность прогнозируют в Магаданской области

Спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с высокой пожароопасностью в Магаданской области. Неблагоприятный прогноз действует до 26 августа.

По данным Пожарно-спасательного центра региона, пожарная опасность четвертого класса ожидается на юге Хасынского городского округа, а также местами в Ягоднинском городском округе. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

На территории муниципалитетов прогнозируют риск возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с природными пожарами.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал высокий уровень пожароопасности в ряде российских регионов. В частности, опасность возникновения естественных очагов горения из-за жары возрастает в Поволжье и на Урале.