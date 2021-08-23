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Олимпийская чемпионка Баюл объяснила отказ от гражданства Украины

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Первая олимпийская чемпионка по фигурному катанию независимой Украины Оксана Баюл опубликовала в понедельник, 23 августа, пост, в котором намекнула, почему решила отказаться от гражданства страны.

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По словам спортсменки, она родилась русской, но намерена умереть американкой.

«Я всех за всё благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой», — написала Баюл в Instagram.

Причины отказа от украинского гражданства объясняет и один из предыдущих постов Баюл, в котором она написала, что ее даже не пригласили на празднование 30-летия независимости Украины.

Накануне Баюл заявила, что отказалась от гражданства Украины. Она отметила, что очень взволнована этим решением. Спортсменка подчеркнула, что конституция Украины разрешает только одно гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях.

Баюл является первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она завоевала золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере, передает RT. Спортсменка уже много лет живет в США.

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