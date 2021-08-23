Посольство РФ в Японии назвало имя приплывшего на Хоккайдо россиянина

Посольство РФ в Японии продолжает добиваться допуска дипломатов к россиянину, приплывшему с Кунашира на Хоккайдо, личность мужчины установлена. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 23 августа, в Facebook сообщении дипломатического представительства.

По информации миграционных властей Японии, речь идет о гражданине России В.Ф. Нокарде.

«С учетом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников Генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания», — отмечается в заявлении.

Сообщения о том, что гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища, появились 21 августа.

Отмечалось, что расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом мужчина преодолел его, не уточнялось. При этом очевидец рассказал, что человек, заявивший, что якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо, выглядел сухим, когда впервые был замечен в поселке Накасибецу 19 августа.

В администрации Южно-Курильского городского округа пояснили, что три года назад россиянин поселился на Курилах в заброшенном доме. Однако 17 августа он исчез. В селе Дубовое тогда предположили, что он пропал. При осмотре квартиры мужчины были обнаружены плакаты Японии.

Сообщалось также, что раньше мужчина жил на Урале, а затем получил «дальневосточный гектар» на Кунашире. Ему 40 лет, он, по словам очевидцев, всегда был замкнутым и немногословным.

В заявлении Генерального консульства России в Саппоро, опубликованном 22 августа, говорилось о том, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию об этом человеке. В Генконсульстве тогда заявили о намерении добиться соответствующего информирования со стороны японских властей, а также провести встречу с россиянином, если будет подтверждена его принадлежность к России.