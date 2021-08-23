Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Опубликован итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
Мир
Поставки российских систем ПВО С-400 в Индию начнутся до конца года
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательными ряд организаций Латвии и Украины
Интернет
Скорость получения госуслуг онлайн вырастет в 10 раз к 2024 году
Экономика
Решение МВФ о выделении России почти $18 млрд вступило в силу
Армия
Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ России
Мир
В аэропорту Кабула приостановили все рейсы
Экономика
В России спрос на машино-места вырос в 1,5 раза за год
Авто
Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году

Посольство РФ в Японии назвало имя приплывшего на Хоккайдо россиянина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство РФ в Японии продолжает добиваться допуска дипломатов к россиянину, приплывшему с Кунашира на Хоккайдо, личность мужчины установлена. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 23 августа, в Facebook сообщении дипломатического представительства.

По информации миграционных властей Японии, речь идет о гражданине России В.Ф. Нокарде.

Погостили и хватит: Дания отправляет сирийцев домой
Решение Копенгагена нервирует правозащитников и создает дополнительные проблемы для страны

«С учетом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников Генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания», — отмечается в заявлении.

Сообщения о том, что гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища, появились 21 августа.

Отмечалось, что расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом мужчина преодолел его, не уточнялось. При этом очевидец рассказал, что человек, заявивший, что якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо, выглядел сухим, когда впервые был замечен в поселке Накасибецу 19 августа.

В администрации Южно-Курильского городского округа пояснили, что три года назад россиянин поселился на Курилах в заброшенном доме. Однако 17 августа он исчез. В селе Дубовое тогда предположили, что он пропал. При осмотре квартиры мужчины были обнаружены плакаты Японии.

Сообщалось также, что раньше мужчина жил на Урале, а затем получил «дальневосточный гектар» на Кунашире. Ему 40 лет, он, по словам очевидцев, всегда был замкнутым и немногословным.

В заявлении Генерального консульства России в Саппоро, опубликованном 22 августа, говорилось о том, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию об этом человеке. В Генконсульстве тогда заявили о намерении добиться соответствующего информирования со стороны японских властей, а также провести встречу с россиянином, если будет подтверждена его принадлежность к России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021