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Новый мост построят в Приморском крае к декабрю 2022 года

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Мост через реку Арзамазовку в Ольгинском районе Приморского края построят к декабрю 2022 года. Пока для автомобилистов действует старая переправа.

Строительные работы ведутся на объекте на 317-м км трассы Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. Подрядчик задействовал несколько единиц техники и 25 рабочих. Строительство ведется в соответствии с графиком, пишет ИА PrimaMedia.

Строители завершили работы по бурению и забетонировали скважины. Сейчас ведется монтаж блоков ригеля опоры. После этого рабочие приступят к монтажу пролетов мостового сооружения.

В Приморском крае строят еще 10 мостов, большая часть откроется до конца 2021 года. В регионе реализуют программу «Развитие транспортного комплекса Приморского края», которая рассчитана до 2027 года.

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