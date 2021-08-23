Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали около Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение рядом с Малой Курильской грядой и Японией. Магнитуда подземных толчков составила 4,4.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», очаг находился на глубине 51 км. Подземные толчки не ощущались местными жителями. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Угроза цунами в регионе не объявлена.

22 августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима. Очаг находился на глубине 60 км под водой. Толчки силой до четырех баллов ощущались жителями в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата, Ибараки и Тотиги. Информации о разрушениях нет.