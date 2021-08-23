Эксперт заявил о стабилизации эпидпроцесса в РФ на фоне вакцинации от COVID-19

В России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, вакцинация от коронавируса показывает результат. Об этом заявил журналистам в понедельник, 23 августа, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», — отметил он.

Вместе с этим, по словам Горелова, расслабляться пока не стоит. Он призвал продолжать соблюдать необходимые противоэпидемические меры и вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал.

Говоря о дальнейших перспективах, эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от того, насколько граждане готовы пройти вакцинацию от гриппа, а лучше всего и от пневмококковой инфекции.

Накануне президент России Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19. Глава государства также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

20 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что свыше 43 млн россиян прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, препараты в регионы страны поставляются в достаточных объемах и нет ни одного субъекта, где запас был бы меньше, чем на неделю.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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