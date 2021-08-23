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Психолог рассказала о подготовке первоклассника к 1 сентября

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Родителям будущего первоклассника стоит фокусироваться только на положительных моментах, чтобы не усугублять стресс у ребенка перед неизвестностью, которая ждет его в школе. Об этом психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова рассказала в понедельник, 23 августа.

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По словам специалиста, нередко сами родители пугают ребенка школой. «Здесь многое зависит от родителей, которые нередко сами нагоняют страх и начинают говорить, что детство закончилось, теперь надо быть серьезнее, теперь будет другая жизнь, усиливая страх и стресс», — сказала эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Она посоветовала родителям попытаться привлечь ребенка новыми возможностями, которые дает школа, и сформировать у него любопытство.

«Теперь у тебя будут новые друзья», «ты сам увидишь, как это всё здорово и интересно», «будут разные уроки», «ты будешь делиться успехами». То есть делать акцент на всем положительном, и тогда ребенку будет интересно, а что же там, за дверью школы», — уточнила специалист.

В этом случае первоклассник будет искать в школе новые приятные впечатления и наверняка найдет их, считает Панфилова. Если же родители будут вносить точку напряжения в 1 сентября, то и ребенок будет напряжен, заключила психолог.

Ранее в этот день семейный психолог Анна Девятка рассказала, что самым плохим способом мотивировать детей учиться является материальный. Она уточнила, что дети в современное время «совсем другие», чем 20 лет назад, передает RT.

11 августа психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян рассказал «Известиям», что подготовку ребенка к школе лучше начать заранее, примерно за год. В частности, можно обратиться к специалисту, который подскажет, какой на данный момент у ребенка уровень психологической готовности к школе и на что стоит обратить внимание.

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