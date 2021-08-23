Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Опубликован итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
Мир
Поставки российских систем ПВО С-400 в Индию начнутся до конца года
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательными ряд организаций Латвии и Украины
Интернет
Скорость получения госуслуг онлайн вырастет в 10 раз к 2024 году
Экономика
Решение МВФ о выделении России почти $18 млрд вступило в силу
Армия
Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ России
Мир
В аэропорту Кабула приостановили все рейсы
Экономика
В России спрос на машино-места вырос в 1,5 раза за год
Авто
Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году

Путин указал на важность мощного флота для сильной и суверенной России

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021