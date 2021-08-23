Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Опубликован итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
Мир
Поставки российских систем ПВО С-400 в Индию начнутся до конца года
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательными ряд организаций Латвии и Украины
Интернет
Скорость получения госуслуг онлайн вырастет в 10 раз к 2024 году
Экономика
Решение МВФ о выделении России почти $18 млрд вступило в силу
Армия
Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ России
Мир
В аэропорту Кабула приостановили все рейсы
Экономика
В России спрос на машино-места вырос в 1,5 раза за год
Авто
Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году

МВД напомнило об ответственности после публикации фейка о психдиспансере в Бурятии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД России опровергло сообщение издания «Взгляд.ру» о том, что охраной психдиспансера в Бурятии, откуда ранее совершили побег семь заключенных, занимались сотрудники полиции. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-центре ведомства.

За камерной стеной: кто помогал сбежавшим из изолятора в Истре
Почему «кормушка» в двери комнаты оказалась открытой на ночь, а камеры не работали

Там напомнили, что 21 августа издание опубликовало недостоверную информацию о деятельности МВД РФ, дискредитирующую работу сотрудников полиции. В публикации об обстоятельствах задержания сбежавших из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии со ссылкой на бывшего сотрудника органов внутренних дел утверждалось, что охрану медицинского учреждения якобы осуществляли сотрудники МВД.

В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности — психдиспансер охранял сотрудник частного охранного предприятия.

Кроме того, в МВД указали на то, что автор материала не сделал ничего, чтобы перепроверить информацию, полученную от своего собеседника. Это привело к тому, что статья содержала голословные обвинения в адрес сотрудников полиции и ввела в заблуждение широкую аудиторию, отмечается в сообщении пресс-центра.

«Призываем представителей средств массовой информации ответственно подходить к подготовке публикаций о деятельности Министерства внутренних дел и тщательно перепроверять полученные из различных источников сведения. Пресс-службы территориальных органов министерства готовы в любой момент предоставить правдивую и полную информацию о работе полиции. Пресс-центр ведомства работает в круглосуточном режиме», — напомнили в министерстве.

Кроме того, МВД намеренно использовать все предусмотренные законодательством способы для защиты репутации ведомства и его сотрудников.

О побеге стало известно 21 августа. В одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.

Около полудня пациенты этого блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег. В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

Всех сбежавших задержали в тот же день. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021