МВД напомнило об ответственности после публикации фейка о психдиспансере в Бурятии

МВД России опровергло сообщение издания «Взгляд.ру» о том, что охраной психдиспансера в Бурятии, откуда ранее совершили побег семь заключенных, занимались сотрудники полиции. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-центре ведомства.

Там напомнили, что 21 августа издание опубликовало недостоверную информацию о деятельности МВД РФ, дискредитирующую работу сотрудников полиции. В публикации об обстоятельствах задержания сбежавших из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии со ссылкой на бывшего сотрудника органов внутренних дел утверждалось, что охрану медицинского учреждения якобы осуществляли сотрудники МВД.

В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности — психдиспансер охранял сотрудник частного охранного предприятия.

Кроме того, в МВД указали на то, что автор материала не сделал ничего, чтобы перепроверить информацию, полученную от своего собеседника. Это привело к тому, что статья содержала голословные обвинения в адрес сотрудников полиции и ввела в заблуждение широкую аудиторию, отмечается в сообщении пресс-центра.

«Призываем представителей средств массовой информации ответственно подходить к подготовке публикаций о деятельности Министерства внутренних дел и тщательно перепроверять полученные из различных источников сведения. Пресс-службы территориальных органов министерства готовы в любой момент предоставить правдивую и полную информацию о работе полиции. Пресс-центр ведомства работает в круглосуточном режиме», — напомнили в министерстве.

Кроме того, МВД намеренно использовать все предусмотренные законодательством способы для защиты репутации ведомства и его сотрудников.

О побеге стало известно 21 августа. В одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.

Около полудня пациенты этого блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег. В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

Всех сбежавших задержали в тот же день. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела.