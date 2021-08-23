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В РАН заявили об участии в строительстве новых сибирских городов

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Российская академия наук будет участвовать в проекте строительства новых городов в Сибири. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил президент РАН Александр Сергеев.

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«Конечно, будем, ведь новые города должны базироваться на новых технологиях — это же не просто поселить людей, которые заняли бы какое-то пространство. Там должна быть работа. Пока формулируется концепт — что это будет и какова в этом роль науки и высоких технологий», — цитирует «РИА Новости» Сергеева.

Президент РАН отметил, что участие науки будет связано в том числе с выработкой новых технологий разведки полезных ископаемых.

«Сейчас со стороны фундаментальной науки геофизики многое изменилось, и концепт генезиса полезных ископаемых меняется. Это и новые возможности в плане нового оборудования для поиска полезных ископаемых. Всё это должно решаться в свете современных проблем «зеленой» энергетики, химии и так далее», — отметил он.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, озвученные министром обороны Сергеем Шойгу. Соответствующее поручение правительству страны, по словам главы государства, уже дано.

Как отметил Шойгу, строительство новых городов обойдется в приемлемые суммы. Он подчеркнул, что у России есть все возможности до 2030 года создать сотни тысяч рабочих мест и новые населенные пункты в регионе.

О том, что в Сибири стоит построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, глава Минобороны заявил 5 августа. Как отмечал Шойгу, подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».

В «Общероссийском народном фронте» отметили 7 августа, что такой план даст дополнительную силу в развитии региона.

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