В Крыму ответили Зеленскому на слова об «обратном отсчете» до «освобождения»

Нахождение Крыма в составе России защищено конституцией страны, а вопрос «возвращения» республики в состав Украины на серьезном уровне не обсуждается. Об этом 23 августа заявил спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов в ответ на слова украинского лидера Владимира Зеленского о начале «обратного отсчета до освобождения полуострова».

«У нас точка отсчета — это 2020 год, в Конституцию Российской Федерации внесены изменения, в связи с этими изменениями Крым навеки в составе России», — напомнил политик. По его словам, происходящее понимает «любой здравомыслящий политик».

Историю воссоединения Крыма с Россией понимают все, поэтому возможность силового возвращения полуострова в состав Украины исключена, подчеркнул Константинов.

Ранее в этот день Зеленский, выступая на инициированном Киевом саммите «Крымская платформа», заявил о начале обратного отсчета до «освобождения» Крыма. По его словам, Украина предпримет все шаги для возвращения Крыма в свой состав и совместной евроинтеграции.

Как отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек, Зеленский готовился к своей речи об «освобождении Крыма» перед зеркалом, а затем выдал «очередную ересь». «Крымскую платформу» парламентарий назвал клубом лицемеров, которые говорят украинскому лидеру то, что он хочет услышать.

Накануне мероприятия Зеленский выразил мнение, что нежелание многих лидеров западных стран участвовать в «Крымской платформе», связано с опасениями реакции со стороны России, пишет «Газета.ру». 21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в форуме от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

«Крымская платформа» проходит в Киеве 23 августа, саммит посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие в нем принимают представители 44 стран и международных организаций.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.