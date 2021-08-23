Умер экс-руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов

Бывший руководитель Ульяновской области, основатель Ульяновского государственного университета (УлГУ) Юрий Самсонов умер в понедельник, 23 августа, на 92-м году жизни. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Коллектив Ульяновского государственного университета и попечительского совета УлГУ скорбит по случаю ухода из жизни выдающегося человека, организатора, яркого общественного деятеля и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича», — говорится в сообщении.

Уточняется, что церемония прощания пройдет 25 августа.

Юрий Самсонов родился 27 декабря 1929 года. В 1977 году возглавил Ульяновский механический завод, который специализировался на выпуске современных систем вооружения.

В 1981 году его избрали вторым секретарем обкома, Самсонов координировал работу промышленности, транспорта, торговли и связи. Возглавил Ульяновскую область в январе 1987 года, уже через три года покинул этот пост.

За время его руководства в Ульяновске были построены авиационно-промышленный комплекс и Новый город, создан новый университет — первый в истории филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, впоследствии преобразованный в Ульяновский государственный университет.

Самсонов является почетным гражданином Ульяновской области, кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Знака Почета, обладателем медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и почетного знака Ульяновской области «За веру и добродетель».