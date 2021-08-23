Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В аэропорту Кабула приостановили все рейсы
Экономика
В России спрос на машино-места вырос в 1,5 раза за год
Авто
Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году
Новости компаний
Производители поддержали проект развития отечественной микроэлектроники
Авто
В РФ запустят эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам
Общество
ФМБА подаст документы на регистрацию препарата «Мир-19» в сентябре
Мир
В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021»
Мир
В Киеве журналисты вышли на протест против цензуры в отношении СМИ
Общество
Синоптик пообещала потепление до +25 градусов к концу недели в Москве
Сюжет:

Песков исключил вмешательство России в конфликт в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не намерена вмешиваться в конфликт между движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и силами сопротивления в Афганистане. Об этом 23 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Безталибное пространство: исламисты контролируют не весь Афганистан
Поможет ли Запад остаткам проправительственных вооруженных сил

Он напомнил, что ранее в понедельник состоялось внеочередное заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором поднимался данный вопрос.

«Сегодня на внеочередном заседании тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», — отметил представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что Москва не намерена выступать дипломатическим посредником между сторонами, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день сообщалось, что боевики «Талибан» взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер и готовятся к переговорам. Талибы заявили о стремлении к мирному урегулированию.

Накануне талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления.

Теперь движение контролирует большую часть территории Афганистана, а также наземные пограничные переходы. Граждан Афганистана и других стран, а также работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через аэропорт в Кабуле, который контролируют военнослужащие США и стран НАТО.

19 августа бойцы сопротивления в Панджшере попросили западные страны помочь им оружием. Глава сопротивления Ахмад Масуд заявил, что на его призыв уже откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и оборудованием.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики сообщили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021