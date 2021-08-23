Песков исключил вмешательство России в конфликт в Афганистане

Россия не намерена вмешиваться в конфликт между движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и силами сопротивления в Афганистане. Об этом 23 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее в понедельник состоялось внеочередное заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором поднимался данный вопрос.

«Сегодня на внеочередном заседании тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», — отметил представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что Москва не намерена выступать дипломатическим посредником между сторонами, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день сообщалось, что боевики «Талибан» взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер и готовятся к переговорам. Талибы заявили о стремлении к мирному урегулированию.

Накануне талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления.

Теперь движение контролирует большую часть территории Афганистана, а также наземные пограничные переходы. Граждан Афганистана и других стран, а также работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через аэропорт в Кабуле, который контролируют военнослужащие США и стран НАТО.

19 августа бойцы сопротивления в Панджшере попросили западные страны помочь им оружием. Глава сопротивления Ахмад Масуд заявил, что на его призыв уже откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и оборудованием.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики сообщили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.