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Синоптик пообещала потепление до +25 градусов к концу недели в Москве

Новый шторм принесет осадки в Приморский край

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Синоптики прогнозируют прохождение очередного циклона на территории Приморского края. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на востоке региона.

По данным специалистов, тропический шторм «Омаис» зародился 21 августа в приэкваториальной зоне Тихого океана. В ночь на 23 августа циклон достиг Восточно-Китайского моря и взял курс на север. Предстоящей ночью шторм выйдет на Корейский полуостров, а 24 августа окажется над Японским морем. В прибрежной зоне Приморья шторм окажется после обеда 24 августа. Об этом пишет Vostokmedia.

Предполагается, что стихия доберется до Приморья в ослабленном виде. «Омаис» будет двигаться по восточной части побережья. На большей части территории Приморья пройдут дожди, наиболее интенсивными они будут на востоке.

Во Владивостоке вечером 24 августа ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +23…+26 градусов.

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