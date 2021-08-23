Пожары площадью свыше 424 тыс. га ликвидировали за сутки в Якутии

За минувшие сутки в Якутии ликвидировали восемь природных пожаров общей площадью свыше 424,5 тыс. га. По последним данным, в регионе действуют 43 возгорания.

Приближенных к населенным пунктам или объектам экономики пожаров на вечер 23 августа нет. В радиусе 10 км от населенных пунктов действуют три лесных пожара, один из них локализован. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В тушении пожаров принимают участие более 1,5 тыс. человек и 219 единиц техники. Также задействованы два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, которые за сутки сбросили 282 т воды. Наиболее интенсивные работы по тушению ведутся в Усть-Майском районе. За день группировка по борьбе с лесными пожарами в муниципалитете увеличена на 46 человек.

За ночь до 10 мм осадков выпало в центральных районах. В Якутске выпало до 16 мм осадков, в Усть-Алданском районе — до 14 мм. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют интенсивные осадки в Алданском, Нерюнгринском, Томпонском и Оймяконском районах.