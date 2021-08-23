Подъем уровня воды на малых реках прогнозируют в Амурской области

Специалисты прогнозируют подъем воды в реках Амурской области в связи с интенсивными осадками. Неустойчивая погода сохранится до 26 августа.

По данным Амурского гидрометцентра, с прохождением паводка подъем воды на 41–178 см зарегистрирован в десяти реках региона. Об этом сообщает «Амурская служба новостей». За последние дни зафиксировано четыре опасных ситуации, когда количество осадков за 12 часов превысило 50 мм — в Свободном, селах Мащаново, Сукромли и Ивановка.

На реке Амур на участке Игнашино–Черняево наблюдается рост воды на 10–34 см. Пойма затоплена в районе Гродеково, Константиновки и Иннокентьевки.

На реке Зее рост уровня воды достигает 44 см на участке заречная Слобода – Малая Сазанка. Вода вышла на пойму на участке Овсянка–Поляковский и в районе Благовещенска. Интенсивный подъем воды регистрируют на реках Тындинского района.

В ближайшие двое суток прогнозируется подъем уровня воды в верхней части Амура и на реке Зее. Кроме того, из-за изобилия осадков в течение трех дней возможен дополнительный подъем воды в малых реках.