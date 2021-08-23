В ОДКБ оценили степень реализации обещания талибов по формированию правительства

Обещания руководства движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) о содействии формированию коалиционного правительства в Афганистане пока не перешли в стадию реализации, это вызывает озабоченность. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

По его словам, отмечаются некоторые положительные заявления руководства талибов о подходах своей внутренней и внешней политики.

«Вместе с тем вызывает серьезную озабоченность, что обещания представителей руководства талибов о содействии формированию коалиционного правительства, отражающего чаяния и интересы всех национальностей Афганистана, пока не перешли в стадию практической реализации», — сказал Зась на онлайн-брифинге.

Лидеры стран ОДКБ приняли участие в саммите по ситуации в Афганистане 23 августа. Сессия проходит в режиме видеоконференции.

Накануне стало известно, что талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления, а также взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.

Высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани в тот же день сообщил, что боевики «Талибана» ввели амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для экс-президента Ашрафа Гани. Халил ур-Рахман Хаккани заявил, что люди всех национальностей могут чувствовать себя в стране спокойно.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство, писала «Газета.ру».

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

18 августа Гани сообщил, что был во дворце, когда охрана сообщила, что произошел переворот. По его словам, талибы обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее. Президент Афганистана пообещал в ближайшее время вернуться в Афганистан. При этом он отметил, что будет продолжать усилия «для достижения справедливости для афганцев».