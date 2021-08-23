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В Кремле прокомментировали предложение Шойгу по развитию Сибири

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 августа, прокомментировал перспективу возрождения действующих городов страны.

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«Что качается возрождения городов пустеющих, это постоянный процесс. Планы развития — последовательная работа, которая ведется по так называемым моногородам, она как раз имеет целью вот такие процессы минимизировать», — заявил он журналистам.

Говоря о предложении о развитии регионов Сибири, озвученных ранее в августе главой минобороны страны Сергеем Шойгу, Песков отметил, что президенту импонирует инициатива министра, но ее необходимо тщательно обговаривать.

«Президент Путин прямо сказал, что, конечно, такая инициатива Шойгу ему импонирует. Вместе с тем это, конечно, такая задумка амбициозная, крупная, поэтому ее нужно тщательно обговаривать и готовить», — указал Песков.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, озвученные министром обороны. Соответствующее поручение правительству страны, по словам главы государства, уже дано.

Ранее в этот день Шойгу сказал, что строительство новых городов в Сибири обойдется в приемлемые суммы. Он подчеркнул, что у России есть все возможности до 2030 года создать сотни тысяч рабочих мест и новые города в регионе.

5 августа министр обороны России заявил, что в Сибири стоит построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Как отмечал глава ведомства, подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».

В «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) отметили 7 августа, что строительство в Сибири нескольких крупных городов даст дополнительную силу в развитии региона.

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