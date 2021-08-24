Зверева стиль: немецкий теннисист вновь разгромил россиянина в финале

В прошедшие выходные Андрей Рублев не смог выиграть свой первый «Мастерс» в карьере, в финале Цинцинатти уступив представителю Германии Александру Звереву (2:6, 3:6). Уроженец Гамбурга становится злым гением российских теннисистов. В финале Олимпиады-2020 в Токио он разгромил Карена Хачанова, а сейчас одержал уверенную победу над Рублевым. Тем не менее Андрей может смело занести себе в актив выступление в Цинцинатти. Во-первых, он впервые в профессиональной карьере одолел Даниила Медведева, во-вторых, совсем близко приблизился к шестому месту в рейтинге ATP.

Инцидент с камерой

На «Мастерсе» в Цинцинатти у Рублева не было легких матчей. Уже в первом круге пришлось демонтировать весь свой потенциал, чтобы одержать волевую победу над Марином Чиличем. В 1/8 финала россиянин выиграл два тай-брейка у Гаэля Монфиса, а в четвертьфинале забрал решающий сет у Бенуа Пера.

За выход в финал он сражался с первой ракеткой России Даниилом Медведевым, который до этого просто уничтожал своих оппонентов на любимом харде. Чего только стоит разгром восьмого сеяного Пабло Карреньо Буста, который сумел выиграть у Даниила всего два гейма!

Медведев стал демонстрировать отличную форму в игре с Рублевым с самого начала, легко взяв первый сет — 6:2. Он играл спокойнее соперника, глубоко, без авантюр и, что показательно, молча. А Андрей после первого брейка занервничал, начал кричать и ошибаться. Красноречивую статистику показали на экране в середине сета: Рублев сделал к тому моменту уже 14 невынужденных ошибок.

Совсем другой оборот приняло дело во втором сете. Рублев с трудом взял свою подачу, Медведев — с легкостью, а дальше произошел, пожалуй, главный скандал турнира. Побежав за очередным мячом, россиянин врезался в камеру, опрокинув оператора. И пришел в бешенство. Такого Медведева мы давно не видели.

Сначала он пнул камеру прямо в объектив, долго ругался с судьей, что этой камеры здесь и быть не должно, а затем взял медицинский тайм-аут. Рублев почувствовал, что его соперник потерял психологическую уверенность и стал еще громче праздновать каждый выигранный мяч. Плюс у него наконец-то прорезался прием, форхенд стал увереннее. Ключевым во втором сете стал восьмой гейм, который продолжался 16 минут. Рублев взял его с пятого брейк-пойнта, восемь раз счет был «ровно».

В решающей партии Даниил продолжал жаловаться на травму, а Андрей раз за разом выносил соперника мощным форхендом. В ключевой момент фаворит потерял подачу и прервал свою победную серию, которая началась в Торонто. Рублев же одержал первую победу над Медведевым на профессиональном уровне.

Неудержимый Зверев

Матч Рублева и Медведева продолжался почти два с половиной часа. Это беспокоило перед финалом. У соперника Андрея тоже был непростой путь, но всего один трехсетовый матч (полуфинал против Стефаноса Циципаса). Немец вел и по личным встречам (4:0), ни проиграв ни одной партии Рублеву. Но одна такая серия уже прервалась. Когда, если не сейчас, закончить и вторую?

Увы, сделать этого не получилось. Зверев повел 4:0 в первом сете и уверенно довел его до победы. Вторая партия быстро обернулась двумя брейками немецкого теннисиста и одним обратным, добытым с помощью двух двойных ошибок соперника. Но это не спасло Рублева. Зверев победил всего за 59 минут, и это не было похоже на финал «Мастерса». Ребята тепло обнялись после матча, победитель пожелал проигравшему все-таки выиграть первый турнир категории ATP-1000.

— В полуфинале Зверев безнадежно проигрывал Циципасу, но каким-то чудом переломил ход матч и выиграл, — заметил «Известиям» победитель семи турниров ATP, первый советский обладатель титула серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — Это раскрепостило Зверева. В финале он сыграл абсолютно спокойно и идеально. У него был колоссальный уровень. Остановить его и обыграть было просто невозможно. Я не думаю, что у Рублева был психологический барьер. Александр играл не просто здорово, а феноменально. Как он выступал на Олимпиаде, примерно так же он действовал против Рублева. Андрей играл остро, но Александр все доставал. Удары Зверева очень тяжелые, обработать их было непросто. Можно сказать, что он обыграл [россиянина] без шансов.

Также Андрей Чесноков оценил шансы представителей российского тенниса на стартующем 30 августа US Open.

— В целом Рублев хорошо выглядел в Цинцинатти, где собрались практически все топовые игроки, — продолжил эксперт. — Оказался в финале и в очередной раз продемонстрировал высокую стабильность. Он всегда проходит несколько кругов. Если говорить о предстоящем US Open, то у наших игроков есть шансы на хорошее выступление. Медведев проиграл матч Рублеву, но у него до этого был турнир в Торонто, после которого он сразу же встречался с Рублевым. Это физически сложно, тем более этот момент с камерой. Я еще до матча задавался вопросом: как так можно поставить камеру? Любой игрок может на нее наткнуться и сломать руку или ногу. Сейчас у ребят будет неделя, чтобы отдохнуть и подготовиться. Думаю, они будут в порядке.

Благодаря победе в Цинцинатти Зверев обошел Рафаэля Надаля и поднялся на четвертое место в рейтинге ATP. Даниил Медведев и Андрей Рублев остались на второй и седьмой строчках соответственно. Карен Хачанов поднялся на две позиции и стал 28-м, Аслан Карацев — на одну (24).