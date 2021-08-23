В Госдуме ответили на слова Зеленского об «освобождении» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский готовился к своей речи об «освобождении Крыма» перед зеркалом, а затем выдал «очередную ересь». Такое мнение 23 августа высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее в этот день украинский лидер в ходе организованной Киевом «Крымской платформы» заявил, что обратный отсчет времени до «освобождения» Крыма уже начался.

«Возможно, президент Зеленский сорвал овации своим выступлением среди участников «Крымской платформы», но его слова — лишь личная версия происходящего и будущего — скажем так, фантазии автора, не совпадающие с реальностью. Видимо, сам написал сценарий, потренировался у зеркала, а затем вышел перед собравшимися и выдал... очередную ересь», — сказал Бальбек «РИА Новости».

«Крымскую платформу» парламентарий назвал клубом лицемеров, которые говорят украинскому лидеру то, что он хочет услышать.

«Будут ли они что-то делать для этого — думаю, нет, дальше политической тусовки дело не пойдет. Во всяком случае провоцировать Россию на силовые действия никто из этих деятелей не станет. Ведь всё это задумывалось не для возвращения Крыма Украине, а как раздражитель Москвы. Но мы уже повидали всяких «деоккупантов полуострова» и выработали иммунитет на ту ахинею, которую слышим из Киева по поводу Крыма», — добавил Бальбек.

Саммит «Крымская платформа» проходит в украинской столице 23 августа, он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова, добавляет «Газета.ру». Участие принимают представители 44 стран и международных организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в форуме «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников саммита.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.