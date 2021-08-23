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Посол России в ФРГ прокомментировал проведение Украиной «Крымской платформы»

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Принадлежность Крыма была окончательно определена в 2014 году, проведение провокационных мероприятий не убедит жителей полуострова поменять свое решение. Такое мнение высказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев газете Welt am Sonntag, комментируя проведение в Киеве 23 августа международного саммита «Крымская платформа».

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«Вопрос о принадлежности Крыма был окончательно решен в 2014 году, когда жители полуострова не приняли государственный переворот на Украине, воспользовались закрепленным в Уставе ООН правом на самоопределение и в ходе мирного и демократического вотума высказались в пользу вступления в состав Российской Федерации», — сказал дипломат, полный текст комментария приводится на сайте посольства.

Нечаев подчеркнул, что никакие «платформы» «не повернут историю вспять».

Он также озвучил результаты последних социологических опросов: 93% крымчан положительно оценивают воссоединение полуострова с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

Как отметил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, саммит является попыткой подтолкнуть мир к военному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что страны, которые будут активнее всего действовать на «Крымской платформе», должны понимать, что Москва будет расценивать это как вмешательство во внутренние дела страны.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа» шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Украины.

«Крымская платформа» проводится 23 августа в украинской столице. Форум посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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