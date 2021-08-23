В Кремле высказались о помощи России сопротивлению в Афганистане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сообщил в понедельник, 23 августа, что Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) и силами сопротивления в Афганистане.

«Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», — отметил он.

Вместе с тем пресс-секретарь обратил внимание, что о дипломатическом посредничестве со стороны России речи не идет.

Ранее в этот день лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли участие в саммите по ситуации в Афганистане.

Накануне стало известно, что талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления, а также взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.

Теперь движение контролирует большую часть территории Афганистана, а также наземные пограничные переходы. Граждан Афганистана и других стран, а также работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через аэропорт в Кабуле, который контролируют военнослужащие США и стран НАТО.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики сообщили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.