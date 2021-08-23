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В пансионате в Реутове сообщили об уходе избившей постояльца сотрудницы

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Сотрудница пансионата «Олимпия хаус» в Реутове ушла сразу после того, как ей продемонстрировали ролик, где она избила тряпкой пожилого постояльца. Об этом телеканалу РЕН ТВ 23 августа рассказала повар учреждения.

«Елена собрала вещи, ушла. Я даже не знала, что случилось что-то. Она стала нервная: «Так, мне домой нужно срочно уехать». Через два часа мы узнаем, что такое случилось. Видно, ей кто-то раньше сказал», — предположила сотрудница пансионата.

По словам собеседницы телеканала, снятый на камеру инцидент является единичным случаем в учреждении. Женщина заверила, что в пансионате всегда чисто, а пенсионеры питаются хорошо.

«А у них (у постояльцев) всегда всё чистое. Был случай с неделю назад, бабушке было очень плохо, она сама через каждые 10 минут… Это единичный случай, тут чистота», — добавила она.

При этом один из постояльцев рассказал телеканалу о жестоком обращении сотрудников. По его словам, в учреждении работает женщина, которая «на всех срывается».

Сотрудники ГУ МВД по Московской области начали проверку после опубликованных в Сети кадров из пансионата. На записи постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди ползают по полу практически полностью раздетыми. Также на записи видно, как женщина бьет тряпкой для пола по лицу мужчину, находящегося на полу в коридоре.

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