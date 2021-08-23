В Ульяновской области ликвидировали 40 природных пожаров за сутки

За минувшие сутки в Ульяновской области ликвидировали 37 возгораний сухой травы и три пожара. В регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность.

Один из крупнейших пожаров зарегистрирован в Чердаклинском районе. Огонь охватил 5,1 га лесных насаждений. В ликвидации горения участвовали 12 человек и шесть спецмашин. Об этом сообщает ulpravda.ru.

В Мелекесском районе лесной пожар охватил всего 0,1 га территории, его удалось ликвидировать за два часа. Еще один лесной пожар зарегистрирован вблизи поселка Белая Рыбка, его площадь составила 0,45 га.

До 30 сентября в Ульяновской области будет действовать особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено сжигать траву и мусор, а также разводить костры.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни высокий уровень пожарной опасности ожидается в ряде российских регионов. В частности, естественные очаги возгораний могут появиться в Поволжье и на Урале из-за жары.