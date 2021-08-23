Самолет времен ВОВ с останками пилота нашли в озере в Мурманской области

Самолет, разбившийся в 1941 году, обнаружили в озере в Мурманской области. Следователи проводят проверку и устанавливают родственников пилота, останки которого найдены в кабине.

Истребитель И-153-М62 с вооружением найден в озере в районе реки Западная Лица. Поисковые мероприятия организованы силами Северного флота. В начале Великой Отечественной войны при наступлении противника на Мурманск в районе реки разворачивались кровопролитные бои. По предварительной версии, самолет отправился на разведку в октябре 1941 года. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Пока не установлено, погиб ли пилот во время обстрела или разбился во время крушения. Специалистам удалось установить личность пилота с помощью архивных записей. Для подтверждения личности будут проведены поиск родственников и генотипоскопическая экспертиза.

Останки пилота захоронят по желанию родственников на родине или на мемориальном кладбище в Долине Славы.

В июле в Псковской области была найдена братская могила времен Великой Отечественной войны. Поисковики считают, что в ней захоронены останки 50 советских граждан, расстрелянных фашистами в 1941 году.