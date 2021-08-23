Парк в Калуге закрыли для посетителей для подготовки ко Дню города

В Калуге для посетителей закрыли парк Театра юного зрителя на улице Марата. На территории пройдет подготовка к мероприятиям в честь 650-летия города.

По данным городской управы, в парке появится мультимедийный фонтан. Его запуск будет приурочен к празднованию Дня города 28 августа. Монтаж фонтана начался еще в середине мая, локацию для его установки выбрали сами жители города с помощью онлайн-голосования. Об этом пишет газета «Весть».

Власти анонсировали, что на открытие фонтана будет приглашена звезда эстрады. Парк для посетителей откроется 27 августа.

В минувшие выходные юбилей отмечал Нижний Новгород, городу исполнилось 800 лет. Торжество отмечали в разных районах обширной программой. Жители города посетили выступления музыкантов и участвовали в спортивных состязаниях. Кроме того, состоялся фестиваль ретромашин, на котором собрали около 100 автомобилей производства ГАЗ.