Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
ФМБА подаст документы на регистрацию препарата «Мир-19» в сентябре
Мир
В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021»
Мир
В Киеве журналисты вышли на протест против цензуры в отношении СМИ
Общество
Синоптик пообещала потепление до +25 градусов к концу недели в Москве
Общество
Правительство утвердило концепцию по развитию электромобилей в России
Экономика
Объем средств россиян на валютных счетах вырос до максимума с 2017 года
Общество
В правительстве поручили держать на контроле ситуацию с кислородом в больницах
Армия
Опытная партия танков Т-14 «Армата» направлена в российские войска
Мир
США изменили правила допуска граждан в аэропорт Кабула

Парк в Калуге закрыли для посетителей для подготовки ко Дню города

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калуге для посетителей закрыли парк Театра юного зрителя на улице Марата. На территории пройдет подготовка к мероприятиям в честь 650-летия города.

По данным городской управы, в парке появится мультимедийный фонтан. Его запуск будет приурочен к празднованию Дня города 28 августа. Монтаж фонтана начался еще в середине мая, локацию для его установки выбрали сами жители города с помощью онлайн-голосования. Об этом пишет газета «Весть».

Власти анонсировали, что на открытие фонтана будет приглашена звезда эстрады. Парк для посетителей откроется 27 августа.

В минувшие выходные юбилей отмечал Нижний Новгород, городу исполнилось 800 лет. Торжество отмечали в разных районах обширной программой. Жители города посетили выступления музыкантов и участвовали в спортивных состязаниях. Кроме того, состоялся фестиваль ретромашин, на котором собрали около 100 автомобилей производства ГАЗ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021