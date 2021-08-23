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В РФ запустят эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам

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Эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам запустят в России с 2022 года. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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Ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин принял концепцию, направленную на развитие в стране электрического автомобильного транспорта.

«Важнейшее направление работы — поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, производители электротранспорта и аккумуляторов смогут пользоваться субсидиями на софинансирование затрат, которые связанны со строительством заводов, а также специальными инвестиционными контрактами (СПИК).

Уже этой осенью правительство планирует обозначить перечень территорий, на которых начнется формирование инфраструктуры для сети зарядных устройств. Также ожидается принять правила предоставления субсидий на открытие станций.

Ожидается, что в стране к 2024 году будет выпущено 25 тыс. российских электромобилей, а также запущено 9 тыс. зарядных станций для них.

2 августа глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о расчете ведомства на то, что 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими. Он также напомнил, что в сегменте легкового транспорта свои разработки уже представили КамАЗ и компания «Зетта», которая планирует запустить серийное производство в 2021 году.

Ранее, 19 июля, стало известно, что в России создадут собственную линейку электромобилей. Тогда речь шла о транспорте, работающем в том числе на водородных топливных элементах.

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