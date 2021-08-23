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Еще четыре аварийных дома снесут в Барнауле

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В Барнауле стартовал снос дома на ул. Восточная, 106. Около 60% здания уже разобрано.

По информации городской администрации, что с 2016 по 2021 годы в городе снесли 63 аварийных дома, в текущем году — семь, передает altapress.ru. Организованы работы по демонтажу еще трех домов по адресам ул. Беляева, 18 и 20, а также на ул. Пушкина, 88.

Ранее сообщалось о начале проверки СКР по факту обрушения части стены двухэтажного жилого дома в Барнауле. Его признали аварийным в 2013 году. После обрушения кирпичной кладки стены 23 жителя здания были эвакуированы, никто не пострадал. Было принято решение ввести режим повышенной готовности возле 11 аварийных домов.

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