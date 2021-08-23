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ФСБ задержала в Туле подозреваемого в шпионаже украинца

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В Туле был задержан гражданин Украины, который собирал сведения о новейших образцах оружия. Об этом 23 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, указав, что гражданин выполнял задания украинской разведки.

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«Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, иностранец искал на российских оборонных предприятиях работников, которые имели доступ к секретной информации.

«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — добавили в ФСБ.

В отношении украинца возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК («Шпионаж»). Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Также в понедельник было опубликовано видео задержания украинца в гаражной мастерской.

Ранее, 12 августа, в Москве был задержан генеральный директор, главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов по делу о госизмене.

По информации источников журналистов, Куранов является одним из востребованных российских специалистов, занимающихся научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

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