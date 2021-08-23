Опубликовано фото упавшего в Москву-реку самолета-амфибии

В Сети появились кадры с места падения частного самолета-амфибии в Москву-реку около села Черкизово неподалеку от подмосковной Коломны.

На снимках видно, что после неудачной посадки на воду самолет перевернулся.

Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение ранее в этот день, 23 августа. На месте происшествия находятся представители экстренных служб.

Предварительно, всего на борту находились два человека. Они смогли выплыть самостоятельно. Данных о состоянии их здоровья пока нет.

Причиной крушения могла быть ошибка пилотирования.